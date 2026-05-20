Настасья Самбурская отсудила 3 млн рублей у комика, который называл ее эскортницей

39‑летняя звезда «Универа» Настасья Самбурская подала иск к Алексею Псковитину из сатирического дуэта «Немагия» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для разбирательств стало видео, где, по мнению артистки, была порочащая ее честь информация, пишет Shot.
По данным СМИ, речь идет о ролике, где Алексей пытался доказать, что актриса якобы могла оказывать эскорт‑услуги.
В результате с помощью лингвистической экспертизы звезде удалось доказать порочащий характер контента. Суд состоялся 19 мая, иск частично удовлетворен.
Псковитина обязали выплатить Самбурской 3 млн рублей.
Сам блогер прокомментировал ситуацию с иронией. «Настюха‑то, оказывается, в суд подала. Обиделась, видимо. Опорочили честь и достоинство. Извиняться надо, бриллиантики», — высказался Псковитин.