Эмилия Кларк рассказала, что во время работы над «Игрой престолов» у нее не было возможности говорить «нет» новым проектам. Ее слова приводит Independent.
«После учебы в театральной школе я бралась за любую подработку — от колл-центров до разлива пива на концертах Meatloaf. Потом я попала в “Игру престолов”. Я даже не знала, что существует слово “нет”: снималась в фильмах, играла в спектаклях. За последние четыре года работы в сериале у меня было всего две недели отпуска», — заявила артистка.
Кларк исполнила роль Дейенерис Таргариен в фэнтезийном сериале HBO «Игра престолов». Она участвовала в проекте с первого сезона, стартовавшего в 2011 году, и до финала в 2019-м. По словам актрисы, полноценный отдых у нее появился только с началом пандемии в 2020 году.
