Актриса Дарья Мороз открыла собственную кинокомпанию. В реестре появилась запись о регистрации ООО «Мороз Фильм». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Согласно данным канала, новая структура будет заниматься производством фильмов, видеоконтента и телевизионных программ.
«Звездач» также обращает внимание, что похожий бизнес когда-то вел отец актрисы — режиссер Юрий Мороз.
Дарья Мороз родилась в творческой семье: ее мать — актриса Марина Левтова. Широкую известность артистке принесли сериалы «Содержанки», «Клиника счастья» и «Метод». Кроме того, она появлялась в полном метре, в том числе в картине «Изображая жертву».
