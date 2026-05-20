Актриса Дарья Мороз открыла собственную кинокомпанию

«Звездач»: актриса Мороз зарегистрировала собственную кинокомпанию «Мороз Фильм»
Дарья Мороз / Фото: пресс-служба

Актриса Дарья Мороз открыла собственную кинокомпанию. В реестре появилась запись о регистрации ООО «Мороз Фильм». Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Согласно данным канала, новая структура будет заниматься производством фильмов, видеоконтента и телевизионных программ.

«Звездач» также обращает внимание, что похожий бизнес когда-то вел отец актрисы — режиссер Юрий Мороз.

Дарья Мороз родилась в творческой семье: ее мать — актриса Марина Левтова. Широкую известность артистке принесли сериалы «Содержанки», «Клиника счастья» и «Метод». Кроме того, она появлялась в полном метре, в том числе в картине «Изображая жертву».

Ранее Дарья Мороз показала редкое фото родителей.