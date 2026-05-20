Кинокомпания Джаника Файзиева накопила долг по налогам

У режиссера и продюсера Джаника Файзиева возникли проблемы с налоговой. Его кинокомпания накопила долг почти на 7 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Речь идет об ООО «Мрпост». Эта фирма занимается производственной деятельностью, а раньше работала над проектами в кино и на телевидении. Сумма задолженности перед Федеральной налоговой службой составила 6,7 млн рублей.
Другие подробности пока не сообщаются. Джаник Файзиев известен как советский, российский и узбекский режиссер и продюсер. Он снял картины «Турецкий гамбит» (2005) и «Август. Восьмого» (2012). Кроме того, он выступил продюсером более чем ста кино- и телепроектов.