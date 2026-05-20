Анна Михайловская, известная по сериалу «Молодежка», поделилась свежим снимком в соцсетях. На фото актриса запечатлена перед зеркалом у лифта в легком летнем платье. Кадр демонстрирует заметно округлившийся живот артистки. Таким образом звезда показала подписчикам в свой образ для прогулки по столице.
Вскоре Михайловская станет мамой во второй раз. При этом имя своего избранника, от которого ждет ребенка, она держит в секрете.
У актрисы уже есть 10-летний сын Мирослав. Его отец — коллега Михайловской Тимофей Каратаев. Пара рассталась спустя два года после рождения первенца: они разъехались в 2017 году, а официально оформили развод в 2018-м.
В соцсетях оба артиста не раз подчеркивали, что смогли сохранить дружеские отношения. Бывшие супруги вместе отмечают дни рождения сына и посещают школьные мероприятия, стараясь не наносить ребенку лишних психологических травм.