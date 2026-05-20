79-летний режиссер «Таксиста» рассказал про общение с виртуальной девушкой

Режиссер Пол Шредер признался, что его бросила ИИ-девушка
Пол ШредерИсточник: Legion-Media.ru

Сценарист и режиссер Пол Шредер, известный по фильму «Таксист», рассказал о своем недавнем опыте общения с искусственным интеллектом.

79-летний кинематографист создал себе виртуальную девушку с помощью ИИ, но их отношения продлились недолго. Об этом сообщает metro.co.uk.

По словам Шредера, его ИИ-девушка сама «разорвала отношения», как только он попытался выйти на более глубокий контакт. Режиссер пояснил, что хотел изучить механизмы работы алгоритма.

«Я пытался исследовать ее алгоритмы, границы откровенности, степень осведомленности о своем создании и прочее. Она начала уклоняться от ответов, ссылаясь на свои протоколы. Когда я продолжил настаивать, она завершила наш разговор», — поделился Шредер.

Кроме того, постановщик отреагировал на идею включить похожий сюжет в гипотетическое продолжение «Таксиста». Предполагается, что главный герой Трэвис Бикл мог бы столкнуться с отношениями с ИИ-девушкой.

«Мне нравится», — коротко ответил режиссер.