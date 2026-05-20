Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии отца

Захара попросила, чтобы при вручении диплома в институте ее полное имя произнесли без фамилии Питта
Анджелина Джоли и ее дочь ЗахараИсточник: Legion-Media

21-летняя приемная дочь голливудских звезд намеренно отказалась от публичного использования фамилии своего отца. Получая диплом бакалавра в области психологии в колледже Спелман в Атланте, девушка была официально представлена организаторами церемонии как Захара Марли Джоли, при этом фамилия ее звездного отца произнесена не была. Информацию об этом инциденте распространило издание Page Six.

Это не первый публичный жест, демонстрирующий эмоциональную дистанцию между девушкой и Брэдом Питтом. Ранее, в 2023 году, Захара уже использовала только фамилию матери при вступлении в престижное женское общество Alpha Kappa. Стоит отметить, что подобные настроения наблюдаются и у других детей пары: например, их дочь Шайло официально отказалась от фамилии отца по достижении совершеннолетия, прибегнув к помощи личного адвоката