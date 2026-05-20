Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии отца

Это не первый публичный жест, демонстрирующий эмоциональную дистанцию между девушкой и Брэдом Питтом. Ранее, в 2023 году, Захара уже использовала только фамилию матери при вступлении в престижное женское общество Alpha Kappa. Стоит отметить, что подобные настроения наблюдаются и у других детей пары: например, их дочь Шайло официально отказалась от фамилии отца по достижении совершеннолетия, прибегнув к помощи личного адвоката