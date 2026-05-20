Кит Харингтон рассказал, какие чувства у него вызывают фанаты «Игры престолов»

Актер поделился своими мыслями
Кит Харингтон в роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов»

Прошло 15 лет с тех пор, как Кит Харингтон приступил к съемкам в «Игре престолов», и теперь он начинает ощущать груз прожитого времени. 39-летний актер поделился своими мыслями на недавней презентации Disney. Отвечая на вопрос о том, какие впечатления остались у него с момента премьеры культового сериала, он признался: «Я начинаю чувствовать себя старым».

Харингтон рассказал: «Вчера я зашел в магазин, и один очень приятный молодой человек сказал мне: “Обожаю “Игру престолов”!” Я спросил: “А сколько тебе лет?” Он ответил: “Восемнадцать”. И я подумал: “Тебе было всего три года, когда я только начинал сниматься в этом сериале”». Актер добавил, что эта ситуация заставила его вспомнить, как много лет на самом деле прошло с первого сезона «Игры престолов», и даже немного погрустить из-за этого.