Кит Харингтон рассказал, какие чувства у него вызывают фанаты «Игры престолов»

Харингтон рассказал: «Вчера я зашел в магазин, и один очень приятный молодой человек сказал мне: “Обожаю “Игру престолов”!” Я спросил: “А сколько тебе лет?” Он ответил: “Восемнадцать”. И я подумал: “Тебе было всего три года, когда я только начинал сниматься в этом сериале”». Актер добавил, что эта ситуация заставила его вспомнить, как много лет на самом деле прошло с первого сезона «Игры престолов», и даже немного погрустить из-за этого.