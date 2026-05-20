Юлия Пересильд трогательно поздравила дочь Анну Пересильд с днем рождения. Актриса посвятила имениннице пост в социальных сетях и опубликовала фото.
В своем обращении звезда фильма «Вызов» призналась, что каждый день на протяжении 17 лет Анна приносит ей счастье. По словам актрисы, дочь сделала ее лучше, мудрее, нежнее и светлее. Она отметила, что в этом году начала ощущать Анну не просто как ребенка, но как большого и верного друга, на которого можно положиться и с которым можно обсудить все на свете.
«Продолжай в том же духе! Ничего не бойся, мечтай, реализуй самые невероятные мечты! Я верю в тебя», — написала Юлия.
«Не трать нервы на пустые разговоры, на слухи, на сплетни», — добавила актриса.
Юлия также призвала дочь слушать сердце, любить людей и благодарить за все — и за хорошее, и за плохое, потому что и то, и другое — опыт. Пересильд заверила Анну, что у нее всегда есть дом и семья — мама, папа, бабушка, дедушка, сестра Маша, Ваня, Илюша и друзья, которые будут любить ее любой: веселой и грустной, победившей и проигравшей, хохочущей и рыдающей.
«Смело свети, расти, люби, вдохновляй и неси в этот мир легкость и любовь», — заключила артистка.
Ранее Анна Пересильд выбрала, куда будет поступать после школы.