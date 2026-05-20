Звезда «Татьяниного дня» Анна Снаткина появилась на публике вместе с супругом Виктором Васильевым. Пара посетила церемонию вручения премии АПКиТ. Актриса опубликовала снимки с красной дорожки в своем блоге.
Свадьба артистов состоялась 12 октября 2012 года. К тому моменту Снаткина уже ждала ребенка. В одном из интервью Васильев рассказывал, что они не планировали пополнение в семье, и его жена сильно испугалась, когда узнала о беременности. По словам шоумена, у актрисы случилась истерика, но мыслей об аборте у них не возникало.
Сама Снаткина признавалась, что в тот период ее спасла «тотальная» поддержка со стороны мужа, и она всегда будет благодарна ему за это. 18 апреля 2013 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Вероникой.
Долгое время звезды не показывали ребенка в социальных сетях и скрывали его фото. Ситуация изменилась только в 2019 году, когда актриса вышла на модный показ вместе с дочерью. Поклонники тогда заметили, что девочка внешне очень похожа на отца.
