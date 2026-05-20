Французский актер Венсан Кассель опубликовал редкий снимок с младшей дочерью. Поводом стал день рождения Леони — девочке исполнилось 16 лет. Кадр появился в личном блоге. На фото артист позирует вместе с именинницей на летней веранде ресторана. В подписи к посту Кассель обратился к дочери с теплыми словами.
«С 16-летием, моя чудесная, высокая, стройная красавица, которую я люблю больше всего на свете», — написал исполнитель роли в «Черном лебеде».
У Касселя и Моники Беллуччи двое общих детей. Помимо Леони, пара воспитывает 21-летнюю Деву. Их брак продлился почти 14 лет. В 2013 году супруги развелись — расставание прошло без скандалов и публичных обвинений. Все это время актер не препятствовал общению дочерей с отцом.
Ранее Венсан Кассель впервые показал сына от возлюбленной младше него на 30 лет.