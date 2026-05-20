Голливудский актер Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон. Снимки пары опубликовало издание Daily Mail.
Знаменитости пришли на мероприятие Mercedes, которое состоялось 19 мая в Лос-Анджелесе.
Спутница актера выбрала для выхода красное облегающее платье-миди с глубоким декольте и босоножки на каблуках. Перед фотографами она позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле. Брэд Питт появился в рубашке, коричневом брючном костюме, черных туфлях и очках.
Ранее сообщалось, что Брэд Питт сблизился с детьми покойного Криса Корнелла после его гибели.