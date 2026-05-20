Евгений Миронов накануне выступил на пресс-завтраке Московского детского фестиваля «Небо», руководителем которого он является. Актер рассказал, чему сегодня важно учить детей.
«Самому главному — ценностям. Учить тому, что чем бы ты ни занимался, ты должен оставаться человеком. Это доброта, сострадание, еще должна быть радость, и не просто от удовольствия времяпрепровождения, а от созидания, создания чего-то нового. Вот таким базовым вещам нужно учить детей», — рассказал он в разговоре с Кино Mail.
Евгений Витальевич подчеркнул, что детям важно посещать различные творческие мероприятия. По его словам, фестиваль «Небо» как раз помогает взрослым найти близкий контакт со своими наследниками.
«Мне кажется, что важно серьезно относиться к детям. Нужно поработать и придумать что-то, что бы их заинтересовало. Хочется, чтобы они от нас впитали важные ценности. Мы за них очень беспокоимся, очень переживаем, потому что сейчас огромное количество соблазнов», — высказался народный артист России.
Миронов утверждает, что не нужно что-то специально навязывать детям. Актер отмечает, что необходимо найти особый способ, помогающий заинтересовать новое поколение простыми вещами.
«Сейчас для них ничего не значит нажать на кнопку и что-то узнать. Это моментально можно сделать. Тут нет никакого труда. Но это останавливает их развитие. Они становятся зависимыми от технологий. А как сделать так, чтобы они стали хозяевами этой вещи? Тут нужно все-таки креативить», — говорит актер.
Евгений Витальевич добавил, что в рамках фестиваля дети более близко познакомятся с театром, музыкой, литературой и другими формами искусства. Кроме того, они узнают, как создавать что-то своими руками — например, с чего начать писать рассказ.
«Это им пригодится потом. Не обязательно в творческой сфере. В бизнесе, например. Я в этом абсолютно уверен», — заключил Евгений Витальевич.
Московский детский фестиваль искусств «Небо» пройдет в Москве 30 и 31 мая.