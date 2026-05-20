Харатьян накопил почти 400 штрафов на ₽500 тыс. на своем новом Lixiang за 7 млн

Российский актер Дмитрий Харатьян накопил почти 400 штрафов на полумиллиона рублей на своем новом автомобиле китайского производства. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. По данным источника, артист особенно игнорирует оплату платных дорог.
66-летний Харатьян в 2024 году приобрел новенький Lixiang L7 стоимостью около 7 млн рублей. За короткое время на его имя накопилось 395 штрафов на сумму 524 тыс. рублей. Среди нарушений — превышение скорости до 60 км/ч, неоплата парковки и езда без ремня безопасности. Часть задолженностей артист периодически погашает, однако платные участки дорог в Москве остаются наиболее проблемными: с 2023 года на нем числится долг 21 тыс. рублей за 32 проезда по проспекту Багратиона.
По данным источников, это может быть связано с блокировкой ФНС в 2024 году кинокомпании «Диафильм», соучредителем которой Харатьян являлся вместе с музыкантом Гариком Сукачевым.