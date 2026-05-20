Харатьян накопил почти 400 штрафов на ₽500 тыс. на своем новом Lixiang за 7 млн

66-летний Харатьян в 2024 году приобрел новенький Lixiang L7 стоимостью около 7 млн рублей. За короткое время на его имя накопилось 395 штрафов на сумму 524 тыс. рублей. Среди нарушений — превышение скорости до 60 км/ч, неоплата парковки и езда без ремня безопасности. Часть задолженностей артист периодически погашает, однако платные участки дорог в Москве остаются наиболее проблемными: с 2023 года на нем числится долг 21 тыс. рублей за 32 проезда по проспекту Багратиона.