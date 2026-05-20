Актер Дмитрий Дюжев, знакомый зрителям по фильмам «Бригада» и «Жмурки», заявил о своем участии в предварительном голосовании «Единой России». Информацию о выдвижении артиста на праймериз перед выборами в Госдуму подтвердила его директор Лейла Курашинова в разговоре с «Абзацем».
«Да, это так и есть, но вам лучше поговорить с Дмитрием, он подробнее расскажет о своей программе», — заявила она.
Согласно данным, опубликованным в разделе «Общественная позиция» на официальном сайте праймериз, Дюжев заявляет о поддержке президента России Владимира Путина и участников СВО. В анкете указано, что он регулярно посещает новые регионы, выступает перед военнослужащими, ветеранами, а также сотрудниками полиции и Росгвардии.