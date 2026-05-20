Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Волгин рассказал, от чего будут зависеть съемки «Белого шелка»

Он отметил, что это будет зависеть от финала картины «Черный шелк» и реакции зрителей на нее
Милош Бикович на съемках фильма «Красный шелк»
Милош Бикович на съемках фильма «Красный шелк»

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Съемки фильма «Белый шелк», который может продолжить франшизу, будут зависеть от финала картины «Черный шелк» и реакции зрителей на нее. Об этом в беседе с ТАСС рассказал кинорежиссер Андрей Волгин.

«Сейчас все силы нашей команды сконцентрированы на “Черном шелке” — мы хотим создать сильную обособленную историю, которая будет работать вне категорий франшизы. Хочется, чтобы люди смотрели кино, не задумываясь о следующей части. Ну, а потенциальное продолжение зависит как от концовки нашего будущего фильма, которую мы держим в секрете, так и от того, как “Черный шелк” примет зритель», — сказал Волгин.

Гоша Куценко и Елена Подкаминская в фильме «Красный шелк»
Гоша Куценко и Елена Подкаминская в фильме «Красный шелк»

Режиссер отметил, что создателям проекта нравится мир, который формируется вокруг истории. «С уверенностью могу сказать, что нам нравится мир, который мы создаем», — добавил он.

Ранее в СМИ министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что Россия и Китай работают над несколькими совместными кинопроектами, включая фильм «Черный шелк». По ее словам, при успешном развитии франшизы может появиться и картина «Белый шелк».

Фильм «Красный шелк» вышел в прокат в 2025 году. Картина рассказывала о событиях, разворачивающихся на борту Транссибирского экспресса в конце 1920-х годов. В настоящее время идет работа над продолжением под названием «Черный шелк».