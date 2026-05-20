Игорь Верник поздравил Данилу Козловского и Оксану Акиньшину с рождением сына

Игорь Верник на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Игорь Верник публично поздравил Оксану Акиньшину и Данилу Козловского с рождением сына. О радостном событии артист рассказал во время премии АПКиТ, сообщает Super.ru.

Артист признался, что уже успел лично обратиться к молодым родителям и назвал появление ребенка большим счастьем. По словам актера, малышу невероятно повезло родиться именно в этой семье.

Источник: Соцсети

«Я поздравил и Оксану, и Даню — это большое счастье. Их ребенку уже повезло: он родился в потрясающей семье, талантливой, в семье, в которой есть любовь», — отметил Верник.

Напомним, Козловский и Акиньшина сообщили, что 6 мая у них родился сын, которого назвали Лео. Артисты поделились трогательными кадрами в своих соцсетях и признались, что долго ждали этого события. Позже стало известно, что Козловский и Акиньшина узаконили свои отношения незадолго до рождения сына.