РФ и Китай договорились углублять партнерство в сфере кинематографии

Москва и Пекин выразили готовность, в частности, способствовать расширению совместного кинопроизводства
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Россия и Китай договорились последовательно углублять обмены и взаимодействие в сфере кинематографии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров РФ и КНР в Пекине.

«Стороны договорились последовательно углублять обмены и взаимодействие в сфере кинематографии. В рамках подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству поддерживать проведение ежегодных “перекрестных” кинофестивалей, в полной мере задействовать площадки Московского международного кинофестиваля, кинофестивалей “Послание к человеку” и “Дух огня”, Шанхайского, Пекинского международных кинофестивалей, международного кинофестиваля “Шелковый путь” для активизации обменов кинопродукцией и специалистами в области кинематографии», — говорится в заявлении.

Как отмечается в тексте, стороны выразили готовность «способствовать расширению совместного кинопроизводства, установлению и углублению прямых контактов между деятелями и организациями в области кинематографии двух стран, продолжить выполнение Плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года, утвержденного Министерством культуры Российской Федерации и Государственным управлением Китайской Народной Республики по делам кинематографии».