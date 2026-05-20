РФ и Китай договорились углублять партнерство в сфере кинематографии

«Стороны договорились последовательно углублять обмены и взаимодействие в сфере кинематографии. В рамках подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству поддерживать проведение ежегодных “перекрестных” кинофестивалей, в полной мере задействовать площадки Московского международного кинофестиваля, кинофестивалей “Послание к человеку” и “Дух огня”, Шанхайского, Пекинского международных кинофестивалей, международного кинофестиваля “Шелковый путь” для активизации обменов кинопродукцией и специалистами в области кинематографии», — говорится в заявлении.