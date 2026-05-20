Константин Хабенский впервые высказался о премьере «Гамлета» с Юрой Борисовым

Худрук МХТ им. Чехова впервые ответил на споры вокруг нового «Гамлета»
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский наконец нарушил молчание и высказался о неоднозначной реакции на премьеру «Гамлета». Спектакль поставил Андрей Гончаров, а заглавную роль в нем исполнил Юра Борисов.

В интервью «БИЗНЕС Online» Хабенский объяснил, зачем театр сознательно идет на рискованные эксперименты и зовет артистов, далеких от классической драматической сцены.

Юра Борисов в образе Гамлета, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова

«Мнения действительно разные, — признался Хабенский. — Но спектакль только родился. Зная Андрея Гончарова, его характер и творческое упрямство, я понимаю, что он еще будет доводиться до совершенства. Уже состоялась хорошая премьера — полярность мнений, нет ни одного равнодушного зрителя, никто не выходит после спектакля спокойным. А для театра это гораздо лучше, чем молчание».

Худрук подчеркнул: приглашение Борисова и Николая Цискаридзе — не пиар, а осознанное художественное решение постановщиков.

«Когда с Юрием Квятковским обсуждали “Кабалу святош”, режиссер хотел, чтобы Людовика XIV играл не просто актер, а знаковая величина сегодняшнего дня. Точно так же и с “Гамлетом” — Андрей Гончаров уже видел в главной роли Юру Борисова. Я только воспользовался этой ситуацией», — рассказал Хабенский.

Софья Шидловская, Николай Романов и Кузьма Котрелев в спектакле «Гамлет»

Он также пояснил, зачем театру вообще нужны громкие имена: «Появление таких кассовых спектаклей позволяет заработать и приглашать молодых режиссеров, экспериментировать на малой сцене».

По словам Хабенского, последние 2,5 года МХТ активно ищет новых режиссеров и драматургов через лаборатории. Комментируя современное прочтение шекспировской классики, где актеры выходят в костюмах из фольги, Хабенский заметил: «Любой “Гамлет” — это только повод поговорить о человеке и человеческих отношениях».

Тот «Гамлет», который шел в МХТ 21 год назад, был совершенно другим — другой театральный язык, другие герои, другое театральное мышление. Сегодняшний спектакль идет всего 1 час 45 минут, и режиссеру этого времени достаточно, чтобы высказаться о том, что волнует именно его.

Андрей Максимов и Анна Чиповская в спектакле «Гамлет»

На вопрос, что делает Борисова современным Гамлетом, Хабенский ответил: «Это история перехода из детства во взрослый мир. Мир взрослых правил, но при этом очень хочется сохранить в себе ребенка».

Хабенский приехал в Казань на гастроли МХТ им. Чехова. Московский театр привез в столицу Татарстана народную сказку для взрослых «Жил. Был. Дом» (18−19 мая) Александра Цыпкина. Также 20 и 21 мая зрители увидят комедию «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Главные роли в ней исполняют народный артист РФ Александр Семчев и Кирилл Власов.