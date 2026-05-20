Новую киноадаптацию романа «Человек-амфибия» снимут в Крыму

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Съемки новой киноадаптации романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия» планируют провести в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе арт-кластера «Таврида».
«В Крыму снимут новую киноадаптацию романа Александра Беляева “Человек-амфибия”. Производством фильма займутся контент-студия “Юг. Кино” (проект “Таврида. Арт”) и кинокомпания BBG, известная по картинам о событиях специальной военной операции, — “20/22”, “Центурия”, “Малыш” и других», — говорится в сообщении.
Основатель кинокомпании BBG и продюсер Андрей Кретов сообщил, что создатели проекта уже приступили к написанию сценария будущего фильма.
«Мы рады, что наша идея получила отклик. Очень символично, что съемки будут проходить здесь — на побережье Черного моря, где более 60 лет назад снимали первый фильм про Ихтиандра. Мы не планируем снимать ремейк легендарной картины режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского, это будет новая, современная киноадаптация романа Александра Беляева», — отметил Кретов.