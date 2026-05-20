Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга выбрали имя для своей новорожденной дочери. Девочку назвали Верой. Эту информацию kp.ru подтвердил источник из близкого окружения пары.
«Дочку Агата и Петр назвали Верой. Имя выбирал Петя. После родов Агата сильно изменилась, стала очень домашней. Она даже стиль в одежде поменяла, больше никаких открытых нарядов, все очень скромно», — рассказал инсайдер.
Собеседник издания также раскрыл подробности быта знаменитостей. Семья живет в собственном доме с вишневым садом. Особняк расположен в поселке Княжье Озеро на Новорижском шоссе. По данным источника, стоимость коттеджа оценивается в 200 млн рублей. В этом же поселке живут Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.
«<…>Территория дома у ребят очень приличная. Там даже есть отдельный домик для помощников по хозяйству. Основной дом, где живут Агата с детьми и Петр, с красивой кованой лестницей. Агата стала избирательно подходить к выбору работы, она много времени проводит с детьми», — добавил инсайдер.
