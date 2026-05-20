Стивен Сигал стал попечителем российского патриотического центра «Наследие»

Голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал, занимающий пост спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, вошел в состав Попечительского совета Центра «Наследие». Об этом сообщается на сайте организации.
«Выражаю искреннюю признательность за приглашение войти в состав Попечительского совета… Сообщаю о своем согласии и подтверждаю готовность к дальнейшему сотрудничеству», — сказал Сигал.
По его словам, передает Life.ru, ему очень близка миссия патриотического центра, занимающегося сохранением и популяризацией культуры и истории РФ, а также уделяющего внимание передаче фундаментальных ценностей будущим поколениям. «Наследие» реализует просветительские и благотворительные проекты, помогая идти к гуманитарным идеалам и накапливать духовный опыт.
«Разделяя стремление Центра к укреплению традиционных нравственных ценностей… выражаю готовность принять участие в деятельности организации в статусе амбассадора… в странах СНГ и дальнего зарубежья», — отметил Сигал.
