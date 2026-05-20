Дочь Скорсезе сыграет с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит»

Франческа Скорсезе и Марк Эйдельштейн сыграют шпионов
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Мартин Скорсезе и его дочь Франческа СкорсезеИсточник: Legion-Media.ru

Франческа Скорсезе, дочь американского режиссера Мартина Скорсезе, присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала «Мистер и миссис Смит». В проекте также снимется российский актер Марк Эйдельштейн.

Предположительно, во втором сезоне комедийного шпионского боевика появятся две пары молодых агентов. Первую сыграют Марк Эйдельштейн и Талия Райдер. Ожидается, что Франческа Скорсезе войдет в состав второй пары.

Марк Эйдельштейн: «Смычок»Источник: кадр из сериала «Смычок»

Дональд Гловер, исполнивший главную роль в первом сезоне, не только вернется к образу одного из мистеров Смит, но и выступит режиссером нескольких эпизодов продолжения.

Подробности сюжета держатся в секрете.

Первый сезон сериала «Мистер и миссис Смит» получил 16 номинаций на премию «Эмми» в 2024 году и завоевал две статуэтки.