Франческа Скорсезе, дочь американского режиссера Мартина Скорсезе, присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала «Мистер и миссис Смит». В проекте также снимется российский актер Марк Эйдельштейн.
Предположительно, во втором сезоне комедийного шпионского боевика появятся две пары молодых агентов. Первую сыграют Марк Эйдельштейн и Талия Райдер. Ожидается, что Франческа Скорсезе войдет в состав второй пары.
Дональд Гловер, исполнивший главную роль в первом сезоне, не только вернется к образу одного из мистеров Смит, но и выступит режиссером нескольких эпизодов продолжения.
Подробности сюжета держатся в секрете.
Первый сезон сериала «Мистер и миссис Смит» получил 16 номинаций на премию «Эмми» в 2024 году и завоевал две статуэтки.