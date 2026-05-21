Ника Здорик, фото: пресс-служба

Триумф «Ландышей», награды Ароновой и Золотовицкому: как прошла Премия АПКиТ 2026

Кто сиял на красной дорожке и какие звезды, фильмы и сериалы получили награды от Ассоциации продюсеров кино и телевидения по итогам 2025 года, изучайте в большом репортаже Кино Mail
Анна Гоголь
Автор Кино Mail

В Москве состоялась торжественная церемония вручения XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

За один вечер по красной дорожке прошли десятки звезд шоу-бизнеса и киноиндустрии — номинанты, победители и гости мероприятия. Среди них оказались: Дарья Мороз, Ника Здорик, Татьяна Догилева, Константин Эрнст, Анна Чиповская, Светлана Иванова, Виктор Васильев и Анна Снаткина, Марина Александрова, Павел ДеревянкоМила Ершова, Полина Гухман и Григорий Верник, Сергей Гилев, Анна БанщиковаАнастасия Талызина и Сергей Новосад и многие другие.

Светлана Иванова, фото: Анна Темерина
Денис Власенко и Марина Александрова, фото: Ксения Угольникова
Победители-рекордсмены премии

Награды XIII Премии АПКиТ распределялись в 25 номинациях: 10 из них были вручены фильмам и сериалам, 15 — индустриальным специалистам.

Ника Здорик, фото: пресс-служба
Лидерами по числу побед стали сериалы «Подслушано в Рыбинске» и «Ландыши. Такая нежная любовь» — проекты забрали по четыре награды.

Ироничный детектив «Подслушано в Рыбинске» получил призы в номинациях «Лучшая сценарная работа» (Иван Баранов), «Лучшая режиссерская работа» (Петр Тодоровский) и «Лучший актер сериала» (Тимофей Трибунцев), а также награду «Лучший комедийный сериал». Генеральный продюсер платформ Premier и Rutube Давид Кочаров объявил, что у «Подслушано в Рыбинске» будет второй сезон с Тимофеем Трибунцевым, а также спин-офф «Подслушано в Выборге».

Петр Тодоровский, фото: Петр Кузнецов
Первый сезон музыкальной мелодрамы «Ландыши» победил в категориях «Лучшая работа звукорежиссера» (Ростислав Коренблит), «Лучшая работа кастинг-директора» (Екатерина Семина) и «Лучшая оригинальная музыка к сериалу» (Владимир Юстус, Женя Трофимов, Илья Аноприев). Также проект получил приз в номинации «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)» — на сцену за ним поднялись все присутствовавшие в зале члены съемочной группы, а исполнительница главной роли Ника Здорик не смогла сдержать слез в своей благодарственной речи.

Карен Арутюнов и Валерия Астапова, фото: Ксения Угольникова
Еще одним фаворитом церемонии стала драма «Константинополь»: проект получил награды «Лучший телесериал (5−19 серий)», «Лучшая работа художника-постановщика» (Назик Каспарова) и «Лучшая работа художника по костюмам» (Светлана Михаленко).

Второй сезон комедийного фэнтези «Волшебный участок» был удостоен двух наград — за лучшие визуальные эффекты (Black Point) и лучшую работу художника по гриму (Анастасия Эсадзе, Татьяна Шайгарданова).

Актерские награды

Приза в номинации «Лучший актер второго плана» посмертно был удостоен Игорь Золотовицкий за роль цыганского барона Червони в сериале «Улица Шекспира». Награду за него получали режиссер Данил Чащин и сын актера Алексей Золотовицкий, произнесший трогательную речь. Зал стоя чествовал победителя. Сердечное вручение премии продолжилось роликом в память о кинодеятелях, ушедших из жизни в 2025—2026 годах.

Алексей Золотовицкий, фото: Петр Кузнецов
Лучшей актрисой второго плана была названа Анна Чиповская — за работу в историческом детективе «Атом». Получая награду, артистка отметила, что сериал нравился ее маме — актрисе Ольге Чиповской, ушедшей из жизни в начале 2026 года.

Анна Чиповская, фото: Ксения Угольникова
Победительницей в номинации «Лучшая актриса сериала» стала Мария Аронова за роль строгой учительницы Марии Павловны в комедии «Олдскул». Народная артистка РФ не смогла приехать на церемонию.

Получавший за нее приз режиссер сериала Александр Жигалкин шутливо объяснил ее отсутствие: «У Маши 368 спектаклей в году, еще она успевает сниматься, еще дети, и дружить умеет как никто. В общем, это актриса, которой режиссер не нужен, но вот сегодня режиссер нужен, чтобы получить номинацию».

Лучшие фильмы и сериалы

Григорий и Сергей Сельяновы, фото: Ксения Угольникова
Лучшим полнометражным художественным фильмом XIII Премии АПКиТ была названа комедия «Батя 2. Дед». Лучшим документальным фильмом стал проект Григория и Анны Сельяновых «Брат навсегда».

Награду в категории «Лучший анимационный сериал» в седьмой раз забрал мультфильм «Три кота». Лучшим многосерийным телефильмом (20 и более серий) стал детектив «Эльбрус». В номинации «Лучший онлайн-сериал (1−6) серий» победила историческая драма «Челюскин. Первые».

Дарья Мороз, Светлана Иванова и Сергей Гилев, фото: Ксения Угольникова
Основанный на реальных событиях детектив «Дорогой Вилли» стал лучшим мини-сериалом на ТВ (1−4 серии), а приуроченный к нему «Дорогой Вилли. Настоящая история» получил приз как лучший документальный сериал.

Представленный в шести номинациях триллер «Бар “Один звонок”» получил только одну награду — за работу режиссера монтажа (Марсель Шамшулин). Второму сезону «Фишера» также достался один приз: в номинации «Лучшая операторская работа» победил Максим Осадчий. Лидер по числу номинаций — драматический сериал Душана Глигорова «Аутсорс», претендовавший на девять наград, не получил ни одной статуэтки.

Сергей Марин и Кирилл Кяро, фото: Петр Кузнецов
Церемония вручении XIII Премии АПКиТ прошла в Конгресс-центре ЦМТ. Кино Mail выступил ключевым медиапартнером Премии и показал ее в прямом эфире.