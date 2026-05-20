Брэд Питт пропустил выпускной приемной дочери Захары в колледже

Брэд Питт

Голливудский актер Брэд Питт пропустил выпускной своей приемной дочери Захары в колледже Спелман. Эту информацию подтвердили источники TMZ.

По данным инсайдеров, Питт не появился на церемонии, не связывался с семьей заранее, не пытался достать билеты на вручение дипломов и не участвовал в последующем праздновании. Как утверждают приближенные к семье, Захара провела этот день с матерью Анджелиной Джоли, а также с братьями и сестрами.

«Ничто не мешало ему прийти. Или навещать ее раньше. Она очень гордилась этим днем», — заявили источники, близкие к Джоли.

В то же время люди из окружения Питта отмечают, что за последние годы его общение с детьми стало еще более напряженным. По их словам, актер считает, что любая попытка восстановить контакт, скорее всего, не будет воспринята тепло.

У Питта и Джоли шестеро детей — как приемных, так и родных. Это 24-летний Мэддокс, 22-летняя Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло, а также близнецы Нокс и Вивьен. Им исполнится 18 лет в июле 2026 года.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт сблизился с детьми покойного Криса Корнелла после его гибели.