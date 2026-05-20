Режиссер сериала «Улица Шекспира» Данил Чащин поделился воспоминаниями об Игоре Золотовицком на церемонии вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Золотовицкий посмертно удостоился премии как лучший актер второго плана в сериале.
Данил Чащин признался, что Золотовицкий обладал уникальной харизмой и буквально притягивал к себе внимание окружающих.
«Знаете, есть такие артисты: когда они заходят в кадр, на сцену или просто в пространство, сразу притягивают к себе внимание всех людей. Что бы ни происходило — зашел человек, и все оборачиваются. Не потому, что он большой или громкий, а потому что в нем есть личность, ум, талант, юмор», — рассказал Чащин.
По словам режиссера, именно таким был Игорь Яковлевич. Чащин отметил, что счастлив совместной работе с ним над «Улицей Шекспира».
Кроме того, постановщик раскрыл необычную деталь: Золотовицкому при жизни установили золотой памятник, который сейчас находится в офисе кинокомпании «Среда». Как иронично отметил Чащин, бывшие студенты Золотовицкого и артисты, приходящие на кастинг, «прикладываются» к памятнику.
«Они получают у него некоторое благословение», — добавил режиссер.
Игоря Золотовицкого не стало 14 января 2026 года. Ему было 64 года. За полгода до смерти у актера диагностировали рак желудка.