Игорю Золотовицкому при жизни поставили золотой памятник

Как иронично отметил режиссер сериала «Улица Шекспира» Данил Чащин, к памятнику «прикладываются» артисты, приходящие на кастинг
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Игорь Золотовицкий
Источник: Legion-Media.ru

Режиссер сериала «Улица Шекспира» Данил Чащин поделился воспоминаниями об Игоре Золотовицком на церемонии вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Золотовицкий посмертно удостоился премии как лучший актер второго плана в сериале.

Данил Чащин признался, что Золотовицкий обладал уникальной харизмой и буквально притягивал к себе внимание окружающих.

«Знаете, есть такие артисты: когда они заходят в кадр, на сцену или просто в пространство, сразу притягивают к себе внимание всех людей. Что бы ни происходило — зашел человек, и все оборачиваются. Не потому, что он большой или громкий, а потому что в нем есть личность, ум, талант, юмор», — рассказал Чащин.

По словам режиссера, именно таким был Игорь Яковлевич. Чащин отметил, что счастлив совместной работе с ним над «Улицей Шекспира».

Кадр из сериала «Улица Шекспира»

Кроме того, постановщик раскрыл необычную деталь: Золотовицкому при жизни установили золотой памятник, который сейчас находится в офисе кинокомпании «Среда». Как иронично отметил Чащин, бывшие студенты Золотовицкого и артисты, приходящие на кастинг, «прикладываются» к памятнику.

«Они получают у него некоторое благословение», — добавил режиссер.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января 2026 года. Ему было 64 года. За полгода до смерти у актера диагностировали рак желудка.