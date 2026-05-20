Людмила Поргина раскритиковала премьеру «Гамлета» с Юрой Борисовым

Актриса Поргина назвала спектакль «Гамлет» с Борисовым позором
Людмила Поргина
Людмила ПоргинаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, жестко высказалась о премьере «Гамлета» в МХТ имени Чехова. В беседе с изданием «Абзац» она назвала постановку позором и выразила недоумение в связи с тем, что худрук театра Константин Хабенский допустил такое на сцене.

«С Хабенским я давно не общаюсь, видела его в последний раз, когда он только пришел в МХТ имени Чехова. Задать вопрос, почему он допустил такой спектакль, я не могу. Мне неудобно ему сказать: “Зачем вы опускаетесь до такого позора? Чтобы люди уходили во время спектакля, зачем?”» — заявила артистка.

Поргина возмутилась тем, что создатели спектакля исказили классический текст. По ее мнению, с таким подходом можно было бы поставить версию, где Наташа Ростова из «Войны и мира» предстает в образе секс-работницы.

Премьера «Гамлета» уже прошла на сцене МХТ им. Чехова. Главные роли в постановке исполняют Юра Борисов, Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов и Наташа Швец. Режиссером выступил Андрей Гончаров.