Показ фильма на Каннском кинофестивале прервали из-за плохого самочувствия гостя

Премьеру фильма на Каннском кинофестивале остановили из-за экстренной ситуации в зале

КинотеатрИсточник: Unsplash

Показ картины «Горькое Рождество» на Каннском кинофестивале прервали в первый же день. Причиной стала срочная госпитализация одного из зрителей. Как сообщает издание Deadline со ссылкой на пресс-службу фестиваля, инцидент произошел во время пресс-показа.

«Во время пресс-показа <…> человеку потребовалась срочная медицинская помощь. Показ был немедленно приостановлен, а зал эвакуировали, чтобы экстренные службы могли оказать помощь человеку», — отметили организаторы.

Пожилому гостю стало плохо прямо во время сеанса. На место оперативно прибыли врачи. Мужчину доставили в больницу, и только после этого показ возобновили. Фильм запустили с самого начала, чтобы зрители не пропустили ни одной сцены.

Напомним, 79-й Каннский кинофестиваль стартовал 12 мая во Дворце фестивалей и конгрессов. Смотр продлится до 23 мая.