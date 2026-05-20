Показ фильма на Каннском кинофестивале прервали из-за плохого самочувствия гостя

Показ картины «Горькое Рождество» на Каннском кинофестивале прервали в первый же день. Причиной стала срочная госпитализация одного из зрителей. Как сообщает издание Deadline со ссылкой на пресс-службу фестиваля, инцидент произошел во время пресс-показа.
«Во время пресс-показа <…> человеку потребовалась срочная медицинская помощь. Показ был немедленно приостановлен, а зал эвакуировали, чтобы экстренные службы могли оказать помощь человеку», — отметили организаторы.
Пожилому гостю стало плохо прямо во время сеанса. На место оперативно прибыли врачи. Мужчину доставили в больницу, и только после этого показ возобновили. Фильм запустили с самого начала, чтобы зрители не пропустили ни одной сцены.
Напомним, 79-й Каннский кинофестиваль стартовал 12 мая во Дворце фестивалей и конгрессов. Смотр продлится до 23 мая.