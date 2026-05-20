Актриса Татьяна Догилева рассказала «Пятому каналу», что почти не появляется на светских раутах. Звезда призналась: выходить в свет ей попросту лень. Сейчас артистка соглашается на выходы только по настоянию своего агента.
«Ну и потом, когда ты молодая, когда у тебя хорошая фигура, тебе хочется надеть хорошие тряпки, драгоценности, хороший макияж... Это часть работы актрисы — нравиться. Сейчас уже мне можно, так сказать, нравиться только тем, кому я нравлюсь», — поделилась Догилева.
В кино Татьяна Догилева снимается с 1971 года. В 2000-м она получила звание народной артистки России. За свою карьеру она выходила на сцену Московского театра имени Ленинского комсомола, Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, Театра имени Моссовета, Театра «Ленком» и Театра Антона Чехова.
Ранее Татьяна Догилева и Ирина Горбачева снялись в новом драмеди.