Продюсер Чукуров: часть фильмов о спецоперации можно выпускать с рейтингом 6+

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Часть фильмов о специальной военной операции может выходить с возрастным рейтингом 6+, однако решение должно приниматься с учетом содержания конкретной картины. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал продюсер кинопроекта «СВОИ» Алексей Чукуров.
«В целом мнение правильное, его [Максима Королева] можно поддержать, потому что эти фильмы, и документальное кино о спецоперации, и сериалы, они очень эмоциональные, очень пронзительные. И они действительно на посмотревшего человека, на зрителя имеют огромный эффект», — сказал Чукуров, комментируя предложение выпускать часть таких картин с рейтингом 6+.
Продюсер отметил, что идея показа таких картин детям связана с их воспитательной миссией и возможностью влиять на формирование мировоззрения подрастающего поколения.
«Фильмы о Великой Отечественной войне мы смотрели, их нужно было показывать, но бывают жестокие картины. Некоторые фильмы о спецоперации показывают боевые действия прямо в процессе, массовую гибель людей. Поэтому здесь нужен тонкий подход именно к тяжелым сценам боев и гибели», — объяснил Чукуров.
Раннее продюсер Максим Королев на совещании в Совете Федерации, посвященном производству художественных фильмов о специальной военной операции и героических подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ, предложил расширить аудиторию фильмов о СВО за счет рейтинга 6+.