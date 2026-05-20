Продюсер Чукуров: часть фильмов о спецоперации можно выпускать с рейтингом 6+

Продюсер кинопроекта «СВОИ» отметил, что идея показа таких картин детям связана с их воспитательной миссией и возможностью влиять на формирование мировоззрения подрастающего поколения
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Часть фильмов о специальной военной операции может выходить с возрастным рейтингом 6+, однако решение должно приниматься с учетом содержания конкретной картины. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал продюсер кинопроекта «СВОИ» Алексей Чукуров.

«В целом мнение правильное, его [Максима Королева] можно поддержать, потому что эти фильмы, и документальное кино о спецоперации, и сериалы, они очень эмоциональные, очень пронзительные. И они действительно на посмотревшего человека, на зрителя имеют огромный эффект», — сказал Чукуров, комментируя предложение выпускать часть таких картин с рейтингом 6+.

Продюсер отметил, что идея показа таких картин детям связана с их воспитательной миссией и возможностью влиять на формирование мировоззрения подрастающего поколения.

«Фильмы о Великой Отечественной войне мы смотрели, их нужно было показывать, но бывают жестокие картины. Некоторые фильмы о спецоперации показывают боевые действия прямо в процессе, массовую гибель людей. Поэтому здесь нужен тонкий подход именно к тяжелым сценам боев и гибели», — объяснил Чукуров.

Раннее продюсер Максим Королев на совещании в Совете Федерации, посвященном производству художественных фильмов о специальной военной операции и героических подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ, предложил расширить аудиторию фильмов о СВО за счет рейтинга 6+.