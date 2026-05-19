Ника Здорик не сдержала слез, получая награду за сериал «Ландыши»

Первый сезон проекта признали лучшим по итогам 2025 года на кинопремии
Ника Здорик, Сергей Городничий в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»
Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» победил в одной из ключевых номинаций на XIII премии АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения). Об этом стало известно Кино Mail в ходе проходящей в Москве торжественной церемонии.

Проект о любви девушки из богатой семьи и простого парня Лехи, отправляющегося на СВО, был признан лучшим онлайн-сериалом по итогам 2025 года. В этой же номинации были представлены сериалы «Аутсорс» и «Бар "Один звонок"».

Ника Здорик на премии АПКиТ 2026
За наградой на сцену вышли создатели «Ландышей», а также исполнительница главной роли Ника Здорик, с трудом сдерживавшая слезы во время своей речи.

«Это просто шок. Я знаю, что сейчас огромное количество людей смотрит прямой эфир, и знаю, как сильно за нас болели наши зрители. И я знаю, что с передовой сейчас тоже смотрят эту трансляцию. И хочу сказать, ребята, спасибо за то, что мы сейчас здесь стоим и за мирное небо над нашей головой. Это очень важная награда. Люди, страна, мы с вами», – сказала Здорик.

Ранее на премии АПКиТ 2026 вручили награды Марии Ароновой и Анне Чиповской, а также Игорю Золотовицкому – посмертно.

  