Ника Здорик не сдержала слез, получая награду за сериал «Ландыши»

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» победил в одной из ключевых номинаций на XIII премии АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения). Об этом стало известно Кино Mail в ходе проходящей в Москве торжественной церемонии.
Проект о любви девушки из богатой семьи и простого парня Лехи, отправляющегося на СВО, был признан лучшим онлайн-сериалом по итогам 2025 года. В этой же номинации были представлены сериалы «Аутсорс» и «Бар "Один звонок"».
За наградой на сцену вышли создатели «Ландышей», а также исполнительница главной роли Ника Здорик, с трудом сдерживавшая слезы во время своей речи.
«Это просто шок. Я знаю, что сейчас огромное количество людей смотрит прямой эфир, и знаю, как сильно за нас болели наши зрители. И я знаю, что с передовой сейчас тоже смотрят эту трансляцию. И хочу сказать, ребята, спасибо за то, что мы сейчас здесь стоим и за мирное небо над нашей головой. Это очень важная награда. Люди, страна, мы с вами», – сказала Здорик.
Ранее на премии АПКиТ 2026 вручили награды Марии Ароновой и Анне Чиповской, а также Игорю Золотовицкому – посмертно.