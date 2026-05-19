Российские актрисы Мария Аронова и Анна Чиповская удостоились наград XIII премии АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения). Об этом стало известно Кино Mail в ходе проходящей в Москве торжественной церемонии.
Чиповская победила в номинации «Лучшая актриса второго плана в сериале» за роль в проекте «Атом», обойдя Дарью Котрелеву («Аутсорс»), Полину Гухман («Москва слезам не верит. Все только начинается») и Марию Смольникову («Волшебный участок»).
«Я благодарю Нурбека, что он утвердил меня на какую-то детскую роль мечты, потому что бегать с револьвером, играть шпионку – это что-то из области детских радостей и фантазий. И еще я хочу сказать, что этот сериал очень нравился моей маме», – призналась со сцены Чиповская, чья мать Ольга Чиповская ушла из жизни в начале 2026 года.
Аронова была названа лучшей актрисой сериала за роль в комедии про школу «Олдскул». В этой номинации ее конкурентками выступали Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь») и Марина Александрова («Дыши»). Сама артистка на церемонии не присутствовала, награду за нее получил режиссер Александр Жигалкин.
Ранее на вручении премии АПКиТ 2026 посмертно наградили Игоря Золотовицкого.