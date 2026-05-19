Игоря Золотовицкого посмертно наградили за роль в сериале: «Спасибо, что помните»

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий посмертно получил премию АПКиТ 2026 (Ассоциация продюсеров кино и телевидения) как лучший актер второго плана в сериале. Он был отмечен за работу в драме «Улица Шекспира». Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail во время церемонии вручения премии, которая проходит в Москве 19 мая.
Награду за отца вышел получать на сцену Алексей Золотовицкий, зрители в зале стоя почтили память артиста.
«Спасибо большое, я сын этого актера. Сейчас странно себя чувствую, потому что мы ходим получаем папины премии. Вообще можно было бы, мне кажется, написать научную работу "Образ цыганского народа в ролях Игоря Золотовицкого". Чтобы вы понимали, у нас на даче в беседке стоит не семейная фотография, а фотография папы в костюме цыгана с какими-то актерами, которые играли его детей. Но на самом деле, спасибо всем создателям этого фильма. Спасибо, что вы помните о папе. Ему действительно было важно и внимание коллег, и как он выглядит в кино. Вот 13-ю премию получил папа», – произнес речь Алексей Золотовицкий.
Ранее Золотовицкий был номинирован за эту же роль на премию «ТЭФИ 2026» как лучший актер сериала.
Сериал «Улица Шекспира» вышел в марте 2025 года и рассказывал о московском адвокате Михаиле (Дмитрий Чеботарев), который возвращается в родной табор, чтобы спасти дочь. Игорь Золотовицкий сыграл в проекте цыганского барона Червоню, роль стала одной из последних его киноработ. 14 января 2026 года артист умер от рака желудка, диагностированного за полгода до этого.