Игоря Золотовицкого посмертно наградили за роль в сериале: «Спасибо, что помните»

«Спасибо большое, я сын этого актера. Сейчас странно себя чувствую, потому что мы ходим получаем папины премии. Вообще можно было бы, мне кажется, написать научную работу "Образ цыганского народа в ролях Игоря Золотовицкого". Чтобы вы понимали, у нас на даче в беседке стоит не семейная фотография, а фотография папы в костюме цыгана с какими-то актерами, которые играли его детей. Но на самом деле, спасибо всем создателям этого фильма. Спасибо, что вы помните о папе. Ему действительно было важно и внимание коллег, и как он выглядит в кино. Вот 13-ю премию получил папа», – произнес речь Алексей Золотовицкий.