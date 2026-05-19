Игоря Золотовицкого посмертно наградили за роль в сериале: «Спасибо, что помните»

Награду за артиста получил его сын, который произнес трогательную речь
Кадр из сериала «Цыгане. Улица Шекспира»

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий посмертно получил премию АПКиТ 2026 (Ассоциация продюсеров кино и телевидения) как лучший актер второго плана в сериале. Он был отмечен за работу в драме «Улица Шекспира». Об этом стало известно корреспонденту Кино Mail во время церемонии вручения премии, которая проходит в Москве 19 мая.

Награду за отца вышел получать на сцену Алексей Золотовицкий, зрители в зале стоя почтили память артиста.

«Спасибо большое, я сын этого актера. Сейчас странно себя чувствую, потому что мы ходим получаем папины премии. Вообще можно было бы, мне кажется, написать научную работу "Образ цыганского народа в ролях Игоря Золотовицкого". Чтобы вы понимали, у нас на даче в беседке стоит не семейная фотография, а фотография папы в костюме цыгана с какими-то актерами, которые играли его детей. Но на самом деле, спасибо всем создателям этого фильма. Спасибо, что вы помните о папе. Ему действительно было важно и внимание коллег, и как он выглядит в кино. Вот 13-ю премию получил папа», – произнес речь Алексей Золотовицкий.

Алексей Золотовицкий на премии АПКиТ 2026

Ранее Золотовицкий был номинирован за эту же роль на премию «ТЭФИ 2026» как лучший актер сериала.

Сериал «Улица Шекспира» вышел в марте 2025 года и рассказывал о московском адвокате Михаиле (Дмитрий Чеботарев), который возвращается в родной табор, чтобы спасти дочь. Игорь Золотовицкий сыграл в проекте цыганского барона Червоню, роль стала одной из последних его киноработ. 14 января 2026 года артист умер от рака желудка, диагностированного за полгода до этого.