Актеры Чейз Инфинити и Тайрик Уизерс подтвердили роман

Чейз Инфинити и Тайрик Уизерс больше не скрывают роман. Инсайдеры подтвердили, что молодые звезды Голливуда действительно встречаются после нескольких месяцев слухов и совместных появлений на светских мероприятиях, пишет People.
За последние недели актеров не раз замечали вместе — от Гран-при «Формулы-1» в Майами до вечеринки GQ после Met Gala. Уизерс также поддержал Инфинити на премьере сериала «Заветы». Поклонники начали подозревать роман еще весной, когда артисты стали регулярно появляться друг у друга в компании общих друзей.
Сама Инфинити ранее лишь отшучивалась на вопросы о личной жизни, заявляя, что их часто сводят общие знакомые. Однако теперь близкий к паре источник сообщил, что актриса «наслаждается жизнью и новыми отношениями».
Оба актера сейчас переживают стремительный карьерный взлет. Инфинити прославилась после ролей в сериале «Презумпция невиновности» и оскароносной драме «Битва за битвой», где сыграла вместе с Леонардо ДиКаприо. Уизерс же стал одним из новых любимцев Голливуда благодаря фильмам «Он» и «Напоминание о нем».