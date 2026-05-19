«Операция позади, все прошло штатно, как и говорили врачи. Чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу, это сугубо личное, как никак. Я из тех людей, кого в мед учреждение не затащить, пока ничего не заболит. Когда я наконец собралась и прошла базовое обследование, оказалось, что нашли кое-что в одном месте, и еще кое-что в другом. Все решаемо, не фатально, но факт остается фактом, без симптомов процессы уже шли. Мое обращение к женщинам… Призываю раз в год приходить к гинекологу, делать УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, сдавать базовые анализы. Берегите себя, пожалуйста. Не будьте как я прежняя», — написала она.