Звезде «Ворониных» сделали операцию

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что ей удалили новообразование
Екатерина Волкова, фото: соцсети

В Москве прооперировали актрису Екатерину Волкову, известную по роли в сериале «Воронины». В своем Telegram-канале артистка сообщила, что врачи удалили ей новообразование. Волкова обратилась к женщинам с призывом внимательнее относиться к здоровью, регулярно проходить осмотры и сдавать анализы.

«Операция позади, все прошло штатно, как и говорили врачи. Чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу, это сугубо личное, как никак. Я из тех людей, кого в мед учреждение не затащить, пока ничего не заболит. Когда я наконец собралась и прошла базовое обследование, оказалось, что нашли кое-что в одном месте, и еще кое-что в другом. Все решаемо, не фатально, но факт остается фактом, без симптомов процессы уже шли. Мое обращение к женщинам… Призываю раз в год приходить к гинекологу, делать УЗИ молочных желез, УЗИ органов малого таза, сдавать базовые анализы. Берегите себя, пожалуйста. Не будьте как я прежняя», — написала она.

Актриса добавила, что к здоровью близких относится куда трепетнее. Если дочь Волковой чувствует недомогание, звезда сразу везет ее в больницу или консультируется со специалистами до приема. Так же она поступает и с домашними питомцами.

По словам артистки, раньше она считала себя «железной» и обесценивала собственное самочувствие. Однако операция заставила ее пересмотреть эти взгляды.

Ранее Екатерина Волкова объявила о новой работе после увольнения из театра.