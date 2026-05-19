Любимова обсудила в Китае сотрудничество в сфере кино

В свою очередь, российская картина «Воздух» в прошлом году стала победителем кинофестиваля стран ШОС в Чунцине, а мультфильм «Маракуда» был удостоен главных призов Китайского международного фестиваля детского кино и 12-го международного кинофестиваля «Шелковый путь» в Фучжоу.