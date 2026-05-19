Любимова обсудила в Китае сотрудничество в сфере кино

Ольга Любимова и Шэнь Хайсюн обсудили сотрудничество России и Китая в сфере кино
Ольга Любимова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в рамках рабочего визита в Китай провела встречу с заместителем руководителя отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии КНР, президентом Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюном.

«В рамках рабочего визита в Китай встретилась с заместителем руководителя отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии КНР, президентом Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюном», — написала она в своем канале на платформе «Макс».

Стороны обсудили результаты сотрудничества двух стран в сфере кинематографа. Одним из ключевых итогов прошедших «перекрестных» Годов культуры России и Китая стало подписание межведомственного Плана действий в области совместного кинопроизводства до 2030 года.

Среди успешных проектов были отмечены картина «Красный шелк», по которой уже ведется работа над продолжением, а также фильмы «Союзники» и «Меч справедливости», посвященные страницам совместной истории 1930-х годов.

Милош Бикович в фильме «Красный шелк»

Кроме того, китайская кинолента «Против течения» получила главную награду открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», а фильм «Долгий путь домой» был признан лучшим документальным проектом 48-го Московского международного кинофестиваля.

В свою очередь, российская картина «Воздух» в прошлом году стала победителем кинофестиваля стран ШОС в Чунцине, а мультфильм «Маракуда» был удостоен главных призов Китайского международного фестиваля детского кино и 12-го международного кинофестиваля «Шелковый путь» в Фучжоу.

Помимо этого, участники встречи обсудили проведение обменных кинофестивалей. Китайский киноархив представит в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке новинки китайского кинематографа в июне, а в августе РОСКИНО организует российский кинофестиваль в городах Китая.