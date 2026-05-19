Звезда фильма «Любовь и голуби» оценила создание арт-объекта на месте съемок фильма

Актриса Сизоненко рада созданию арт-объекта на месте съемок «Любовь и голуби»
Лада Шурыгина (Сизоненко) в фильме «Любовь и голуби»

Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая младшую дочь главных героев фильма «Любовь и голуби» Ольгу, назвала прекрасной идеей создание арт-объекта о прощении в городке Медвежьегорск, где Владимир Меньшов снимал культовую картину. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

«Как замечательно, что восстанавливают дом, в котором снимался фильм. Это отлично, прям потрясающе… Давно надо было это сделать… Молодец человек», — сказала артистка.

Сизоненко рада, что есть люди, заинтересованные в этом. Если актрисе поступит приглашение на открытие арт-объекта, то она, конечно, не откажется.

«Вообще, в память о прощении возводить арт-объекты — это интересно. Если это кому-то будет полезно, приятно, и вообще, там, где люди встречаются, какие-то воспоминания, какие-то мысли положительные, это, мне кажется, очень будет здорово», — высказалась актриса.