Актриса Елена Дудина поделилась в соцсети редкими кадрами своих детей. На снимках, сделанных во время отпуска в Таиланде, запечатлены 13-летняя Милена и семимесячный Леон. Дочь артистки нежно прижимает к себе младшего брата.
«Мои два сердца. На мой взгляд, люди часто переоценивают необходимость “отдыхать от детей”. Иногда лучший отдых — это просто быть рядом на другой скорости. Без привычного быта и маршрута. Просто смотреть, как мир открывается заново. Для вас двоих. Путешествие с ребенком — это не подвиг. Это диалог. Вы показываете ему мир, а он возвращает вам способность удивляться. Это лучшая сделка в жизни», — написала знаменитость.
Напомним, что мужем Елены является актер Анатолий Руденко, известный зрителям по сериалу «Две судьбы».
Ранее Елена Дудина впервые после рождения ребенка появилась на публике.