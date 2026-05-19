«Мои два сердца. На мой взгляд, люди часто переоценивают необходимость “отдыхать от детей”. Иногда лучший отдых — это просто быть рядом на другой скорости. Без привычного быта и маршрута. Просто смотреть, как мир открывается заново. Для вас двоих. Путешествие с ребенком — это не подвиг. Это диалог. Вы показываете ему мир, а он возвращает вам способность удивляться. Это лучшая сделка в жизни», — написала знаменитость.