Актриса и юмористка Марина Федункив в шоу «Вопрос Ребром» поделилась историей о своем первом большом гонораре. Речь идет о сумме в 3 миллиона рублей.
По словам знаменитости, эти деньги она должна была получить за выступление на юбилее в Москве. На тот момент у артистки не было личного агента, поэтому все договоренности с заказчиком она вела самостоятельно. Встреча с клиентом прошла в ресторане, где он и передал ей крупную сумму наличными.
«Это был страх божий. Это было страшнее, чем в поезде. Куда я с этими деньгами? Весь гонорар. Он спросил, сколько. А я думаю: “Кого спросить, сколько я стою? Надо позвонить кому-нибудь”. Он спрашивает: “Вам столько хватит?” Это был капец. Я с этими деньгами не знала, куда деться. И в туалет с ними ходила. Везде», — вспомнила юмористка.
Ранее Марина Федункив показала редкое фото с мужем из поездки в Италию.