Режиссер Владимир Хотиненко назвал ужасом внезапную смерть Устинова

Кинорежиссер, народный артист России Владимир Хотиненко поделился воспоминаниями об умершем художнике театра и кино, академике РАХ Юрии Устинове.
Устинов скончался ночью 17 мая на 73 году жизни. Сообщалось, что он боролся с онкологическим заболеванием и уже длительное время проходил лечение. При этом для родных смерть художника стала внезапной. Несмотря на диагноз, Устинов продолжал активно работать.
Хотиненко рассказал, что уход Устинова стал для него невосполнимой утратой.
«Я просто в ужасе. Я даже не знал, что он болел. Вы меня просто ошарашили, честно говоря», — признался режиссер.
Он отметил, что умерший был уникальным художником с ярко выраженным индивидуальным стилем. Их творческий союз подарил зрителям множество запоминающихся работ.
«Юра был уникальным художником с очень индивидуальным почерком. Мы с ним делали и патриотическую комедию, и “Рой”, и “Спальный вагон”, и “Бульвар” — это очень разные картины. Каждый раз он придумывал что-то такое, что невероятно индивидуализировало всё происходящее. У него ко всему был необычный подход», — рассказал Хотиненко aif.ru.
Режиссер отметил не только профессиональные, но и глубокие человеческие качества Устинова. По словам Хотиненко, на съемочной площадке между ними всегда царило полное взаимопонимание, которое переросло в крепкую дружбу.
«Мы с ним дышали одним воздухом, существовали абсолютно синхронно, резонировали. Он был близким мне человеком и по существу, и по духу. Это часть моей жизни, чрезвычайно важная… Я счастлив, что остались его картины, на которые хочется стоять и смотреть. Он оставил после себя удивительное наследие», — подытожил Хотиненко.
Юрий Устинов родился 18 марта 1954 года. В 1980 году окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, где учился у выдающихся сценографов Михаила Курилко-Рюмина и Валерия Левенталя. С 1980 по 1988 год работал главным художником Свердловского театра оперы и балета.