Евгений Цыганов встал на защиту спектакля «Гамлет», где главную роль исполняет Юра Борисов. Своими мыслями актер поделился с Национальной службой новостей (НСН).
Цыганов заявил, что единственным ограничителем для творческой свободы театра могут быть лишь внутренние стандарты самого учреждения. По его мнению, именно артисты способны точнее других оценить, удалась ли постановка на сцене.
«Я понимаю, что для Юры Борисова в этом есть определенная смелость. Когда я вижу людей, которые совершают смелые поступки, во мне это вызывает уважение», — подчеркнул Цыганов.
Он также добавил, что пока не посмотрел спектакль, но обязательно сделает это в ближайшее время. Актер высоко оценил состав труппы, назвав задействованных артистов замечательными.
Ранее Михаил Шахназаров поддержал критику Меньшикова в адрес «Гамлета» с Юрой Борисовым.