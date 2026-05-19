В Москве начались съемки второй части биографического кинохита «Руки Вверх!». К своим ролям вернутся Владислав Прохоров и Илья Русь, сыгравшие Сергея Жукова и Алексея Потехина в первой части. К актерскому составу также присоединилась Ангелина Стречина.
Кроме того, в съемках «Руки Вверх! 2» примет участие семья Сергея Жукова — жена Регина Бурд и дети: Ника, Энджел, Мирон и Эван. Для младших детей музыканта работа в проекте станет дебютом в кино.
В год выхода продолжения совпало сразу несколько важных дат: в 2026-м группе «Руки Вверх!» исполняется 30 лет, а Сергей Жуков отмечает 50-летний юбилей.
«А еще это будет кино про семью, — отметил Сергей Жуков. — Если в первом фильме снимались мы с Энджелом, то в новом — вся семья будет в кадре».
Владислав Прохоров, исполнитель роли Сергея Жукова, признался, что чувствует внутреннее сходство со своим героем.
«Мы вместе вспоминаем какие-то моменты, пытаемся воссоздать их и показать зрителям максимально точно», — добавил актер.
Проект реализуется совместными усилиями кинокомпании ТЕМП, BERG SOUND, студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и «Руки Вверх! Production».
Картина выйдет в прокат 15 октября 2026 года, дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».