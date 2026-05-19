Стартовали съемки продолжения фильма о группе «Руки Вверх!» с Владом Прохоровым

В фильме снимутся жена и дети Сергея Жукова
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Сергей Жуков и Владислав Прохоров

В Москве начались съемки второй части биографического кинохита «Руки Вверх!». К своим ролям вернутся Владислав Прохоров и Илья Русь, сыгравшие Сергея Жукова и Алексея Потехина в первой части. К актерскому составу также присоединилась Ангелина Стречина.

Кроме того, в съемках «Руки Вверх! 2» примет участие семья Сергея Жукова — жена Регина Бурд и дети: Ника, Энджел, Мирон и Эван. Для младших детей музыканта работа в проекте станет дебютом в кино.

В год выхода продолжения совпало сразу несколько важных дат: в 2026-м группе «Руки Вверх!» исполняется 30 лет, а Сергей Жуков отмечает 50-летний юбилей.

«А еще это будет кино про семью, — отметил Сергей Жуков. — Если в первом фильме снимались мы с Энджелом, то в новом — вся семья будет в кадре».

Сергей Жуков, Регина Бурд и Энджел Жуков

Владислав Прохоров, исполнитель роли Сергея Жукова, признался, что чувствует внутреннее сходство со своим героем.

«Мы вместе вспоминаем какие-то моменты, пытаемся воссоздать их и показать зрителям максимально точно», — добавил актер.

Кадр из фильма «Руки вверх! 2»
Кадр из фильма «Руки вверх! 2»
Кадр из фильма «Руки вверх! 2»
Кадр из фильма «Руки вверх! 2»

Проект реализуется совместными усилиями кинокомпании ТЕМП, BERG SOUND, студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и «Руки Вверх! Production».

Картина выйдет в прокат 15 октября 2026 года, дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».