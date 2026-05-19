Языковой омбудсмен Украины призвала запретить русскоязычную озвучку фильмов

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов.