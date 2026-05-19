Языковой омбудсмен Украины призвала запретить русскоязычную озвучку фильмов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская инициирует запрет русскоязычной озвучки зарубежного кино и мультфильмов.
Она признала, что большинство жителей страны по-прежнему смотрят фильмы на русском языке и зачастую дубляжа картин на украинский язык просто не существует.
«Разве что очень сознательные родители тратят время и настраивают соответствующие ограничения — например, использовать видео [фильмов и мультиков] исключительно с украинской дорожкой. А если его нет? Провайдеры, которые настроены предоставлять только украиноязычный продукт, тратят на перевод миллионные ресурсы. А бывает и так, что такие производители, как “Дисней”, не хотят давать разрешение на перевод на украинский. Нам нужно запрещать русскоязычную дорожку вообще», — сказала она в интервью украинскому изданию «Левый берег».
О вытеснении русского языка на Украине
На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов.