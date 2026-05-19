Кэти Холмс показала лицо без фильтров и раскрыла секрет своего макияжа

Кэти Холмс поделилась с поклонниками откровенным видео без фильтров и макияжа. 47-летняя звезда появилась перед камерой в белом махровом халате и рассказала о своих бьюти-привычках.
Актриса призналась, что предпочитает минималистичный «макияж без макияжа». По словам Холмс, она никогда не стремилась к сложному гриму и любит естественные образы в эстетике 90-х, на которых выросла. Такой подход помогает ей чувствовать себя комфортно в быстром ритме жизни Нью-Йорка.
Знаменитость также спокойно показала возрастные изменения и отказалась скрывать лицо за фильтрами. Подписчики оценили честность актрисы, отметив, что она «достойно принимает возраст» и не злоупотребляет косметологическими процедурами.
В комментариях поклонники назвали Холмс примером естественной красоты и похвалили ее за искренность перед аудиторией.
