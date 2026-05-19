Шахназаров поддержал критику Меньшикова в адрес «Гамлета» с Юрой Борисовым

Известный писатель согласился с мнением Олега Меньшикова
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Юра Борисов в образе Гамлета, фото: Telegram-канал МХТ имени А. П. Чехова
Писатель и публицист Михаил Шахназаров прокомментировал волну негатива, обрушившуюся на новый спектакль «Гамлет» в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым в главной роли. Он согласился с оценкой актера Олега Меньшикова, назвав его критику справедливой. При этом Шахназаров подчеркнул, что винить в неудачной постановке артистов нельзя — они зависят от решений режиссеров. Его слова приводит интернет-издание «Абзац».

«И „Гоголь-центр“, и МХТ — это инструменты глобалистов, которые финансируются нашим государством, — заявил Шахназаров. — По поводу Олега Меньшикова: вот что значит большой актер. Он произносил этот монолог, абсолютно не актерствуя. Какая у человека харизма! Впитываешь каждое сказанное слово. Говорит он умные вещи».

По мнению публициста, появление подобных спектаклей свидетельствует о том, что вскоре в российских театрах начнут «насаждать богомоловщину». В то же время он призвал помнить: актеры далеко не всегда могут открыто высказывать свое мнение — в большинстве случаев они боятся противостоять режиссерам, опасаясь потерять роль. 

Ранее Олег Меньшиков раскритиковал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым.