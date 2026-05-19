Писатель и публицист Михаил Шахназаров прокомментировал волну негатива, обрушившуюся на новый спектакль «Гамлет» в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым в главной роли. Он согласился с оценкой актера Олега Меньшикова, назвав его критику справедливой. При этом Шахназаров подчеркнул, что винить в неудачной постановке артистов нельзя — они зависят от решений режиссеров. Его слова приводит интернет-издание «Абзац».