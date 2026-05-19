Французский кинематограф с его самобытным национальным колоритом неизменно пользовался популярностью в СССР. Несмотря на железный занавес, советские власти регулярно закупали фильмы французского производства. Имена ведущих актеров Франции были прекрасно известны отечественному зрителю и лучше всякой рекламы обеспечивали полные залы кинотеатров.
Массовому прокату французских кинолент в СССР способствовали так называемые трофейные фильмы. После Победы Комитет по делам кинематографии вывез из Германии коллекцию Рейхсфильмархива, в которую входили как закупленные, так и захваченные немцами довоенные картины. Параллельно советские чиновники присматривались и к новинкам. Первым французским фильмом, приобретенным для показа в СССР, стала военная драма 1946 года «Битва на рельсах». В дальнейшем фильмы французского производства регулярно появлялись на отечественных экранах, а некоторые из них становились настоящими хитами.
«Фантомас»
«Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас». В 1967 году эту фразу знал, наверное, каждый любитель кино в СССР, ведь в кинотеатрах шли сразу все три фильма о неуловимом злодее в зеленой маске. Во Франции «Фантомас» вышел в 1964-м, «Фантомас разбушевался» — в 1965-м, а «Фантомас против Скотленд-Ярда» — в 1967-м. В СССР их выпустили в прокат практически одновременно. Однако это не помешало дуэту блистательного Жана Маре и выдающегося комика Луи де Фюнеса завоевать сердца советских киноманов.
Отечественные зрители в массе своей не были знакомы с романами Пьера Сувестра и Марселя Аллена, пародией на которые стали фильмы о Фантомасе, и воспринимали картины просто как веселые комедии. Но на кассовых сборах это никак не сказалось. Все три фильма вошли в двадцатку самых популярных лент года, а суммарные продажи превысили 120 миллионов билетов.
«Черный тюльпан»
Приключенческие фильмы в жанре плаща и шпаги всегда хорошо удавались французам. Не стал исключением и комедийный боевик «Черный тюльпан», снятый режиссером Кристианом-Жаком в 1964 году. Вопреки названию, картина не является экранизацией одноименного романа Александра Дюма, что не помешало ей прочно закрепиться в числе самых часто показываемых по французскому телевидению фильмов.
До советских зрителей «Черный тюльпан» добрался лишь в 1970 году и произвел настоящий фурор. Только в первый год проката картину посмотрели 48 миллионов человек, а с учетом повторного показа в середине 1980-х число зрителей превысило 76 миллионов. Кроме того, фильм примечателен тем, что стал первым знакомством советских граждан с Аленом Делоном, исполнившим главную роль.
«Большая прогулка»
В 1971 году в советских кинотеатрах вышла французская комедия 1966 года «Большая прогулка» режиссера Жерара Ури. Главные роли исполнили известные французские комики Луи де Фюнес и Бурвиль, которые годом ранее уже снимались у Ури в комедии «Разиня».
На родине «Большая прогулка» пользовалась огромной популярностью. Но и советские зрители с восторгом следили за приключениями экипажа британского бомбардировщика, сбитого над оккупированным немцами Парижем, а также двух парижан, ставших невольными помощниками английских летчиков. Всего фильм посмотрели почти 38 миллионов советских зрителей.
«4 мушкетера Шарло»
Интересной вариацией на тему бессмертного произведения Александра Дюма стала комедийная лента Андре Юнебеля «4 мушкетера Шарло». Ее главными героями стали Планше, Гримо, Мушкетон и Базен — слуги мушкетеров и д’Артаньяна. Более того, в главных ролях снялись участники популярной французской группы «Шарло», на концерт которой однажды случайно попал Юнебель.
Во Франции фильм вышел в 1974 году, а советские зрители увидели его четыре года спустя. Несмотря на то, что некоторые шутки, понятные французской публике, потерялись при переводе, фильм шел с неизменными аншлагами. Всего комедию посмотрели свыше 56 миллионов зрителей, многие из которых вскоре отправились в кино и на продолжение — «Четверо против кардинала».
«Анжелика»
Другой серией французских фильмов, покоривших сердца советских зрителей, стали экранизации приключенческих романов о храброй авантюристке Анжелике. Книги, написанные Симоной Шанже и Всеволодом Голубиновым под псевдонимом Анн и Серж Голон, переводились на русский язык и издавались в СССР огромными тиражами. Но их популярность не шла ни в какое сравнение с фильмами, в которых главную роль исполнила Мишель Мерсье.
Знакомство советских зрителей с экранизациями происходило в довольно необычном порядке. Сначала, в 1968 году, в прокат вышла вторая часть — «Анжелика и король». Ее посмотрели 43 миллиона человек. Годом позже показали стартовый фильм серии — «Анжелика, маркиза ангелов», собравший уже 44 миллиона зрителей. Следующие три части закупили только в 1980-х, но прежнего ажиотажа они уже не вызвали.