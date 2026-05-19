«Мне нужен труп, я выбрал вас. До скорой встречи. Фантомас». В 1967 году эту фразу знал, наверное, каждый любитель кино в СССР, ведь в кинотеатрах шли сразу все три фильма о неуловимом злодее в зеленой маске. Во Франции «Фантомас» вышел в 1964-м, «Фантомас разбушевался» — в 1965-м, а «Фантомас против Скотленд-Ярда» — в 1967-м. В СССР их выпустили в прокат практически одновременно. Однако это не помешало дуэту блистательного Жана Маре и выдающегося комика Луи де Фюнеса завоевать сердца советских киноманов.