В Москве начались съемки военной драмы «Свой»

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Съемки художественного фильма «Свой» режиссера и сценариста Артема Артемова начались в Москве. Картина станет продолжением киноленты «Свои. Баллада о войне» и выйдет в прокат в начале 2027 года, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
«В Москве начались съемки художественного фильма “Свой”, ставшего продолжением с успехом прошедшего художественного фильма “Свои. Баллада о войне” режиссера и сценариста Артема Артемова. Военная драма “Свой” выйдет в кинотеатрах в начале 2027 года, далее фильм покажут в пуле онлайн-кинотеатров и на федеральном телеканале. Производством кинокартины занимается студия “СМА” (Москва)», — говорится в сообщении.
Действие фильма разворачивается на линии боевого соприкосновения в 2025 году. По сюжету командир штурмовой группы «Енисей» остается один на нейтральной полосе после масштабного наступления. Герою предстоит выжить без связи и поддержки, рассчитывая лишь на собственные силы и надежду на помощь.
Артем Артемов объяснил свое решение продолжить историю успехом первой картины и желанием рассказать зрителям о реальных судьбах участников боевых действий. «Чувствую, что должен дальше рассказывать людям правду о том, что происходит здесь. Рассказывать то, что видел сам, не то, что придумали сценаристы или кто-то еще. Только то, что происходило и происходит каждый день», — сказал он.
Первая часть киноцикла — «Свои. Баллада о войне» — была снята фронтовым офицером и кавалером ордена Мужества майором Артемом Артемовым в 2024 году. По данным пресс-службы, аудитория телепремьеры фильма на НТВ превысила 10 млн человек, а в онлайн-кинотеатрах картина собрала более 3 млн просмотров.