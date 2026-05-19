Культовая сказка 2004 года «Заколдованная Элла» получит современную сериальную версию на платформе Disney+. Об этом сообщает издание Deadline.
43-летняя Энн Хэтэуэй, сыгравшая главную роль в оригинальном фильме, выступит продюсером нового проекта. Сценарий написала Илана Уолперт, известная по романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя».
Сериал сохранит основную идею романа Гейл Карсон Левайн. В центре сюжета — 16-летняя Элла из Фрелла, с рождения обреченная подчиняться любым приказам. После смерти матери она отправляется в заведение для девочек, где узнает правду о своем проклятии и влюбляется в принца королевства.
Если в оригинале Элла попадала в пансион, то сериальная версия перенесет действие в школу-интернат.
О дате премьеры и актерском составе пока не сообщается.
