Энн Хэтэуэй станет продюсером сериала по мотивам «Заколдованной Эллы»

Актриса займется сериалом о девушке, которая получила дар повиновения
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Энн ХэтэуэйИсточник: Legion-Media.ru

Культовая сказка 2004 года «Заколдованная Элла» получит современную сериальную версию на платформе Disney+. Об этом сообщает издание Deadline.

43-летняя Энн Хэтэуэй, сыгравшая главную роль в оригинальном фильме, выступит продюсером нового проекта. Сценарий написала Илана Уолперт, известная по романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя».

Сериал сохранит основную идею романа Гейл Карсон Левайн. В центре сюжета — 16-летняя Элла из Фрелла, с рождения обреченная подчиняться любым приказам. После смерти матери она отправляется в заведение для девочек, где узнает правду о своем проклятии и влюбляется в принца королевства.

Если в оригинале Элла попадала в пансион, то сериальная версия перенесет действие в школу-интернат.

О дате премьеры и актерском составе пока не сообщается.

Ранее стало известно, что Энн Хэтэуэй сыграет королеву в «Дневниках принцессы 3».