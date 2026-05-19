Шэрон Стоун приехала на 79-й Каннский кинофестиваль, проходящий на Лазурном берегу с 12 по 23 мая. Накануне актриса посетила премьеру фильма «Фьорд».
Для выхода на красную дорожку 68-летняя актриса выбрала элегантное платье от Miss Sohee в пол с корсетным лифом, расшитым сверкающими камнями, и юбкой с необычными цветочными 3D узорами. Образ дополнили жакет с таким же декором и сверкающий клатч.
Из украшений звезда фильма «Основной инстинкт» надела серьги и бриллиантовое колье с топазом. Стоун сделали макияж с акцентом на глаза и нюдовой помадой для губ.
«Мой выход в Каннах. Бренд Garatti подарил мне несколько прекрасных голубовато-зеленых бриллиантовых украшений, которые идеально дополняют мое платье… и мои глаза! Я прекрасно провожу время здесь… Жаль, что тебя здесь нет», — написала актриса в своем блоге.
Поклонники восхитились элегантным образом звезды на красной дорожке.
«Как всегда, замечательная», «Вау! Это потрясающе», «Шэрон, ты замечельный и прекрасный ангел», «Как всегда, самая красивая», «Ты красива как внутри, так и снаружи», «В данный момент я в ужасном состоянии, но эти фотографии заставили меня улыбаться», «Королева Французской Ривьеры», «Шэрон, вы выглядите как настоящее произведение искусства», — писали они.
Ранее Шэрон Стоун вышла в свет в жилете с декольте и брюках.