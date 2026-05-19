Дарья Мельникова редко показывает публике своих детей, но накануне решила сделать исключение. 34-летняя актриса в личном опубликовала новые снимки со старшими сыновьями — десятилетним Артуром и семилетним Марком.
На кадрах братья позируют в простой повседневной одежде. Старший надел полосатую рубашку и темные брюки, младший — серые штаны и черный лонгслив. А вот звезда «Папиных дочек» выбрала нежный образ. Артистка надела длинное облегающее платье кремового оттенка.
«Я и мои маленькие поедатели борща. Все, что хочу передать вам, мои котики, это чувство юмора, в остальном разберетесь», — с юмором подписала фото актриса.
Поклонники пришли в восторг от публикации с редкими детскими снимками. В комментариях подписчики засыпали семью комплиментами. Многие заметили, что сыновья Мельниковой и ее бывшего мужа Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом; включен в список террористов и экстремистов) растут очень быстро.
«Ну что за мужчины у тебя прекрасные! И ты у них», «Дарья! Вы прекрасная женщина и мама! Как вы все успеваете! Это потрясающе», «Я люблю Дашу и ее детей», «Вы такая красивая, мальчики чудесные. Уверена, от такой мамы возьмут и взяли все самое!».
Дарья Мельникова воспитывает троих детей: старших сыновей Артура и Марка она родила в браке с Артуром Смольяниновым. В 2021 году актриса сообщила, что развелась с мужем.
В 2024 году стало известно, что Мельникова снова вышла замуж. Ее избранником стал Роман Набатов. От него она родила дочь.
